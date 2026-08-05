メルシャン「”フロンテラ”ブランドから２商品」新発売

メルシャン（社長：大塚正光）は、チリNo.1ワイナリー、コンチャ・イ・トロ社のロングセラーブランド「フロンテラ」から、「フロンテラ ウィズ ホワイトレモン スパークリング 缶」「フロンテラ ウィズ カシスオレンジ スパークリング 缶」を8月25日より全国で新発売する。近年、ワインにおけるボトル缶市場は2022年比で140％と伸長しており、新たな飲用スタイルとして拡大している。また、スパークリングワインは気温の上昇とともに需要が高まる傾向があり、夏場を中心に消費が増加。さらに、年末のパーティーシーズンに向けても需要の高まりが期待されているが、一方で、同社調査ではワインについて「価格への負担感」「飲み切りやすい容量へのニーズ」「アルコール度数を抑えたい」といった声があることも判明。こうしたニーズに応え、今回、同社では、消費者に支持の高いアルコール度数5％と、飲み切りやすい280mlボトル缶を採用し、ワインをより気軽に楽しめる新たな選択肢として新商品の発売に至ったという。「フロンテラ ウィズ ホワイトレモン スパークリング 缶」は、レモンの華やかな香りに、ヨーグルト風味のやさしい甘さとさっぱりとした酸味が調和した、キレのある味わいが特長で、レモンサワーの爽快感とワインカクテルの華やかさを兼ね備えた、大人向けの味わい。「フロンテラ ウィズ カシスオレンジ スパークリング 缶」は、オレンジの爽やかな香りとカシスの芳醇な甘さが調和し、ふくよかな果実味と爽快な後味が楽しめ、カシスのコクと赤ワイン由来の果実味を感じられる味わいが特長。共に、チリの自然の恵みを活かした本格的な味わいで親しまれているロングセラーブランド「フロンテラ」から提案する、ワインベースで造ったフルーツスパークリングとなる。【商品概要】■商品名：①フロンテラ ウィズ ホワイトレモン スパークリング 缶、②フロンテラ ウィズ カシスオレンジ スパークリング 缶 ■色：①白、②赤 ■アルコール度数：各5％ ■容量・容器：280ml・缶 ■カテゴリー分類：甘味果実酒（発泡性） ■発売日・発売地域：8月25日（火）・全国 ■価格：オープン価格