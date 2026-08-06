鎌倉ハム富岡商会「鎌倉おつまみセット」発売

松屋「親子そぼろ丼」新発売

松屋フーズは、一部店舗を除く全国の松屋にて、１１月１０日１０時より「親子そぼろ丼」を発売する。同商品は、鶏肉と豚肉を炒り煮した特製そぼろが入った丼ぶりで、味噌汁がついてくる。（持ち帰りの場合、みそ汁は…