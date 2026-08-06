鎌倉ハム富岡商会「鎌倉おつまみセット」発売

にんべんは、サンヨー食品とコラボレーション商品として同社の鰹節粉末を使用したカップ麺、「にんべん ゆず香る極鰹だし小海老天そば」「にんべん ごま香る極鰹だし肉だしうどん」を開発し、2022年5 月 2…
鎌倉ハム富岡商会は、明治時代のデザインを取り入れた新商品「鎌倉おつまみセット」を8月10日から発売する。創業当時に使用していたハム缶やチキンライスの素、ビーフシチューなどの商品ラベルを敷き詰め、馬蹄型ラベルのオレンジ色を基調としたレトロモダンなパッケージに仕上げた。持ち手付きで、鎌倉みやげや贈り物としての利用を見込む。セットには、豚肉と牛肉を使用してじっくり乾燥させた「おつまみサラミ」と、豚ばら肉の甘みに粗挽き黒こしょうとスモークの香りを合わせた「おつまみベーコン」を詰め合わせた。サラミはビールやハイボール、ベーコンはビールや赤ワインと相性が良く、サラダやピザなどの料理にも活用できる。＜商品情報＞商品名：鎌倉おつまみセット、価格：税込1,620円（送料別）、セット内容：おつまみサラミ36g×2、おつまみベーコン24g、保存方法：常温、賞味期限：製造日から120日、発売日：2026年8月10日、販売店舗：KAMAHAMPLUS＋鎌倉小町本店、鎌倉工場店、鎌倉東急店、公式オンラインショップほか、https://www.kamakuraham-tomiokashop.jp/shopdetail/000000001911