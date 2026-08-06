昭和産業「ふんわりホットケーキミックス」発売

第７００話 妙興寺蕎麦

『世界蕎麦文学全集』物語 42 ☆妙興寺蕎麦 たいがいの人にとって蕎麦は｢たかが蕎麦｣、蕎麦なんてどれでも同じだろうと思っている。私も最初はそうだった。 それでも少しずつ勉強し始め、そして伊藤…