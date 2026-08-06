昭和産業「ふんわりホットケーキミックス」発売

いけす懐石等の和食店や地中海料理のビストロなど、都内を中心に１８軒の飲食店を展開する竹若は、日本のお米に拘った「米ＢＡＲＵ」（東京駅八重洲グランルーフ１Ｆ）にて、古代米を使用した新感覚スィーツ「ＣＯＭ…
昭和産業は、「ふんわり感」を追求した新商品「SHOWAふんわりホットケーキミックス」を9月1日から全国で発売する。消費者調査でホットケーキに求める要素の第1位がふんわりした食感だったことを受け、従来品の卵・乳成分不使用と添加物の種類を抑えたシンプルな配合を維持しながら、食感を改良した。ふんわり感に加え、子どもも食べやすいしっとり感、柔らかさ、口どけを高めている。発売を記念し、絵本「パンどろぼう」とのコラボレーションキャンペーンも実施。対象商品を1個以上購入したレシートで応募すると、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを抽選で計1000人にプレゼントする。応募期間を2回に分け、それぞれ異なる景品を用意する。＜商品情報＞商品名：SHOWAふんわりホットケーキミックス、内容量：600g、発売日：2026年9月1日、販売地域：全国、https://www.showa-sangyo.co.jp/corporate/＜キャンペーン情報＞キャンペーン名：SHOWAふんわりホットケーキミックス×パンどろぼうオリジナルグッズ プレゼントキャンペーン、開始日：2026年9月1日、応募条件：対象商品を1個以上購入したレシートで応募、当選者数：計1000人、https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/