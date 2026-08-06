スペースワン「ふくしまの旬を味わう発酵キッチン」開催

キッコーマン食品は、1994年発売のロングセラー、「ステーキしょうゆ」シリーズから、初めての粉末タイプ商品「キッコーマン ステーキしょうゆ 粉末しょうゆ＆スパイス」を、8月19日に全国で新発売する。同…
スペースワンは、福島県東京事務所から受託する体験型プロジェクト「ふくしまシャベル」の第1回イベント「ふくしまの旬を味わう 発酵キッチン」を8月30日に東京都文京区の「ねづくりや」で開催する。午前の部では、福島県本宮市で250年以上続く糀屋「糀和田屋」の三瓶正人氏による親子向けのみそ玉づくりを実施。発酵の仕組みや食の大切さに触れながら、福島県産の旬の食材と発酵食品を使った料理を味わえる。午後の部では、福島県泉崎村出身の料理家・本田よう一氏によるライブキッチンを開催し、調理のコツや家庭で再現できるレシピを紹介する。泉崎村産の食材や特産品の紹介、つくり手や産地関係者との交流も行う。＜イベント情報＞イベント名：ふくしまの旬を味わう 発酵キッチン、開催日：2026年8月30日、会場：ねづくりや（東京都文京区根津2-22-10 カノン根津1階）、アクセス：東京メトロ千代田線根津駅1番出口から徒歩5分、午前の部：10時15分～12時、対象：親子、定員：10組程度、参加費：保護者1人1000円、午後の部：13時30分～16時、対象：20歳以上、定員：20人程度、参加費：2000円、申込締切：2026年8月17日23時59分、申込方法：公式サイトの申込フォーム、https://shaberu.fukushima-ichiba.com/