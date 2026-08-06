スペースワン「ふくしまの旬を味わう発酵キッチン」開催

明星「一平ちゃん焼うどん」など新商品 １月１５日発売

明星食品は２０１８年１月１５日、カップ商品3品を全国で新発売する。今回新発売されるのは、「一平ちゃん夜店の焼そば」の姉妹品となる、マヨネーズで仕上げる焼うどん「明星 一平ちゃん焼うどん 大盛 紀州の梅…