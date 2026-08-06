フーズカカオ「ザクザクナッツ」発売

フーズカカオは、不二製油と共同開発したチョコレートシリーズ「ザクザクナッツ アノザミルク」と「ザクザクナッツ カカオ70％ブレンド」を8月初旬から順次発売する。不二製油が開発した次世代チョコレート素材「ANOZA M（アノザM）」を使用し、フーズカカオがレシピと風味を設計した。「ザクザクナッツ アノザミルク」は、乳由来のコクと豆由来のナッティな香りを持つアノザMに、カシューナッツ、マカダミアナッツ、ペカンナッツ、カカオニブを組み合わせた。素材のロースト感と香ばしさを重ね、甘さだけでなく奥行きのあるコクを楽しめる味わいに仕上げた。同社はアノザMを代替原料ではなく、個性あるチョコレート素材として捉え、Bean to Barメーカーとして培った風味設計力を生かした。＜商品情報＞商品名：ザクザクナッツ アノザミルク／ザクザクナッツ カカオ70％ブレンド、販売開始：2026年8月初旬、販売場所：不二製油公式オンラインショップ、Amazon、WHOSE CACAO公式オンラインショップ、工房直売