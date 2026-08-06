旭川市「あさひかわアイヌフェス」初開催

健康総合企業のタニタ（東京都板橋区前野町１－１４－２、社長：谷田千里）は、水や中性洗剤で丸洗いできる防水性に優れたデジタルクッキングスケール「ＫＷ－３０１」と「ＫＷ－２０１」の２機種を９月１日に発売す…
旭川市は、アイヌの伝統文化と現代のエンターテインメントを融合した「あさひかわアイヌフェス」を8月22日と23日に旭川駅前北口広場で初開催する。「出会う」「感じる」「つながる」を掲げ、伝統演舞や音楽、グルメ、体験型企画を通じて幅広い世代にアイヌ文化の魅力を伝える。22日にはSTVラジオ「大政絢のHOKKAIDO NOTE」の初公開収録を行うほか、炎を使った上川アイヌ特別演舞を披露する。両日には国の重要無形民俗文化財に指定されているアイヌ古式舞踊や、トンコリ演奏、YOSAKOIソーラン演舞を実施。会場ではアイヌ文様刺しゅう、トンコリ、切り紙、アクセサリー作り、VRツアーなどの無料体験も用意する。グルメ企画では、旭川の人気グルメインフルエンサーが選んだキッチンカー10台が出店し、限定メニューやスイーツ、酒類を販売する。＜イベント情報＞イベント名：あさひかわアイヌフェス、開催日時：2026年8月22日13時～21時、23日10時～17時、会場：旭川駅前北口広場特設会場（北海道旭川市宮下通8丁目2）、入場料：無料、公式Instagram：https://www.instagram.com/asahikawa_aynu_fes、公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61591780793975＜連動企画＞旭川市デジタルスタンプラリー、実施期間：2026年8月22日～10月4日／旭川アイヌ文化探究モニターバスツアー、開催日：2026年10月3日・4日、定員：各日30人、応募期間：2026年8月5日～31日、問い合わせ：北海道新聞社旭川支社営業部 TEL 0166-21-1938