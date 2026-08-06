旭川市「あさひかわアイヌフェス」初開催

キユーピー「キャラクター瓶マヨネーズ」新デザイン登場

キユーピーは、新デザインを施した「セサミストリート」の瓶入りマヨネーズを、4月上旬から順次出荷する。「セサミストリート」は、1969年、アメリカで始まった教育テレビ番組。以来、多彩な分野で子どもたちが…