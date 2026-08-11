第９８３話　幸運の豆乳

江戸蕎麦研究会という勉強会が、偶数月に九段下で開かれます。開始は13時半からですので、その前に昼食を済ませてから会場に入ることになります。でも、九段下･神保町界隈は昼食の激戦地区です。なかなか適当な店がありません。

あるとき、神保町から九段下に向かって歩いてますと、｢台湾豆乳大王｣という店の前を通りました。横目でチラリと見ますと、女性客ばかりでしたので、そのまま素通りしました。ただ｢大王｣という店名が妙に気になりました。

そんな話を友人の啓さんにしますと、｢お豆腐や豆乳、大好き｣と言われるのです。かくいう私も嫌いではありません。蕎麦店｢岩舟｣に行けば《湯葉》を頼みます。蕎麦店｢一東庵｣では美味しい《豆腐》をいただきます。だからといって《湯葉》の店、《豆腐》の店を目指して行ったことはありません。

ただ、啓さんに大好きと言われてから気になったので、一回ランチを食べてみました。ン～、まあ何というか、豆乳料理に慣れていないので、評価はお預けにしておきました。

そんなとき、ソバリエの島さんと打ち合わせがあったので、｢台湾豆乳大王｣にご一緒しました。彼は、某大学で教鞭をとっていた人ですが、若いころは中国で勤務していたといいますから、彼にお似合いの店だと思ったのです。案の定、中国時代は、朝食としてよく食べたとのことでした。

さて、昼すぎるとお客さんが並び始めました。わたしたちは、珈琲店に場所を変えて打ち合わせをすることにしました。

そして、話も終わったとき、アレッと忘れ物をしたことに気づきました。あの｢台湾豆乳大王｣に手にした雑誌を置いてきていたのです。戻りますと、担当の女性は昼間の人とはちがっていました。一所懸命探してもらいましたが、ありませんでした。まあ、雑誌一冊だからいいやというわけで、お騒がせしましたと店を出ました。そんなささやかな事件は五月半ばのことでした。

それから八月の初旬、偶数月の勉強会の日が巡ってきました。

たまたま昨日、啓さんと電話したばかりだからというわけでもありませんが、何かが閃いてランチはあそこにしようと訪ねました。もちろん｢台湾豆乳大王｣です。激戦時刻前の11時半ですから、すぐ座れました。

注文して、待ってますと係の女性が「まちがっていましたらごめんなさい。前にお見えになられたとき、雑誌をお忘れではなかったでしょうか？｣ エ！、今まで三か月ちかく経っていましたので、すっかり忘れていた私も、そうだったと思い出し、｢ハイ｣と申し上げました。その方は雑誌を持って来てくれました。

こちらから｢前に雑誌を忘れたことがありますが･･･｣と確認することはあるだろうけど、お店の方が約三か月､数百人のお客の中の私を見付けて、声をかけてくださるとは･･･、イヤその前に啓さんに電話しなかったら、お店に来ることはなかったかもしれないと、ささやかな事件はささやかな幸運へと反転したのです。

お蔭さまでその日のランチは幸運の味がしました。帰り際、｢また来ます｣と申し上 げて外に出ましたが、辺りの景色までも幸運の色に見えてきました。

エツセイスト

ほし☆ひかる