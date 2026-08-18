ミツカン「寿司用のたれ／ＳＵＳＨＩソース」発売

Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：槇亮次）は、8月26日より「SUSHIソース スパイシーポキ300g」、「SUSHIソース 韓国海苔300g」を発売する。同商品は、口溶けの良さを保ちながらもネタの上にしっかりと留まるよう粘度を設計し、タレ落ちのしにくさと使いやすさを実現。また、開栓前は常温で保管可能な品質設計となっており、店舗での取り扱いやすさにも配慮されている。今回、発売されるのは、「SUSHIソース スパイシーポキ」（容量：300ｇ、税抜参考小売価格：435円）と「SUSHIソース 韓国海苔」（容量：300ｇ、税抜参考小売価格：490円）」の2種。「SUSHIソース スパイシーポキ」は、やみつき感のある味わいを再現するため、香り豊かな独自の炒めニンニク・唐辛子原料を使用。さらに、いりごまを加えることで、香ばしさと味のアクセントが付与されている商品。「SUSHIソース 韓国海苔」は、本場の味わいを追求し韓国産海苔を使用。さらに、海苔のカットサイズを調整することで、ジュレの中でも海苔の存在感をしっかり感じられるよう設計されている。近年、原材料の高騰や人手不足の課題が深刻化する中でも、すし業界をさらに盛り上げ、その発展に少しでも貢献したいという想いから開発された同商品。すしの主力ネタであるマグロやサーモンとの相性もよく、日本人にも馴染みのあるフレーバーが選定されれているので、既存メニューの付加価値向上はもちろん、調理オペレーションを変えずに新メニューを提供できる点もポイントという。