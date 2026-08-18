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📅 2026/08/18 執筆者：shirai
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森永製菓「もちもちチョコボール」発売

森永製菓は、「もちもちチョコボール＜金のきなこもち＞」「もちもちチョコボール＜ちょこもち＞」を発売する。中心にもち粉入りの大きく柔らかなグミを入れ、チョコレートの量や製造条件を調整することで、ひと口目からもちもち感を楽しめるようにした。「金のきなこもち」は北海道産大豆100％の「金のきな粉」を使ったきなこ味チョコレートでグミを包み、「ちょこもち」はまろやかなミルクチョコレートと特殊製法により、噛むほどにもちの風味が広がる味わいに仕上げた。クリスプ層を厚くした「ザクザクチョコボール」も新デザインで発売する。＜商品情報＞商品名：もちもちチョコボール＜金のきなこもち＞、もちもちチョコボール＜ちょこもち＞、ザクザクチョコボール、発売日：2026年8月25日、内容量：もちもちチョコボール各39g、ザクザクチョコボール48g、価格：オープン価格、販売地域：全国、URL：https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/

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