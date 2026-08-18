森永製菓「もちもちチョコボール」発売

キリン「“本麒麟”発売２年で１０億本突破」

キリンビール（社長：布施孝之）は、2018年3月13日に発売した「本麒麟」の販売数量が10億本を突破したと発表した。また、2月の販売数量も前年比約2割増となり、12カ月連続の前年超えも達成。2005年…