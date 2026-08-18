小川町商工会「小川町地酒まつり」開催

アサヒ「大型連休調査～レジャーより掃除、旅行は１泊～」

アサヒグループホールディングスのお客様生活文化研究所は４月１１日～１７日に、インターネットで春の大型連休に関する意識調査を実施し、以下に２８４９人の有効回答を得た。今年の連休の日数については「１週間以…