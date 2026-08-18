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📅 2026/08/18 執筆者：shirai
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小川町商工会「小川町地酒まつり」開催

小川町商工会は、小川町酒蔵めぐり実行委員会による「2026 小川町地酒まつり」を開催する。松岡醸造、晴雲酒造、武蔵ワイナリー、麦雑穀工房マイクロブルワリーの4社が出店し、日本酒やワイン、クラフトビールなどを提供。約15店舗の地元グルメも出店を予定する。2500円相当のチケット5枚を2000円で購入できる「得呑みチケット」を1000セット限定で事前販売し、当日は現金などによる杯売りにも対応する。＜イベント概要＞名称：2026 小川町地酒まつり、日時：2026年9月12日11時～16時、会場：小川町役場南側道路上、所在地：埼玉県比企郡小川町大塚55、アクセス：東武東上線・JR八高線小川町駅から徒歩約5分、入場料：無料、URL：https://www.syokoukai.or.jp/syokokai/ogawa/010/2026jizake.html＜チケット情報＞名称：得呑みチケット、価格：2000円、内容：500円券5枚、販売数：1000セット、販売開始：2026年8月18日10時、販売場所：イープラス、小川町観光案内所「むすびめ」、参加する各酒蔵・醸造所、当日券：販売なし

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