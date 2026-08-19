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📅 2026/08/19 執筆者：motoe
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カンロ「カンロ飴７０周年記念コラボピアスセット」発売

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村田哲也）は、カンロ飴発売70周年の記念商品として、「カンロ飴」とアクセサリーブランド「HARIO Lampwork Factory」がコラボレーションしたピアスセットをオンラインショップ「KanroPOCKeT」にて8月24日10時より70個限定で発売する。1955年に発売した「カンロ飴」は、砂糖・水飴・しょうゆ・食塩からなる“和の甘じょっぱさ”で親しまれてきた、カンロのロングセラー商品。2025年には発売70周年を迎え、同年9月よりスタートした「カンロ飴70周年プロジェクト」では様々な取り組みが展開されている。今回発売される「コラボピアスセット」は、老舗耐熱ガラスメーカーのHARIOが立ち上げたアクセサリーブランド「HARIO Lampwork Factory」とのコラボ商品の第2弾。ガラス職人による手作りのピアスは、琥珀色・透明の2色のガラスを組み合わせて、本物のカンロ飴の色に近づくよう細部までこだわり、70年間愛され続けてきたカンロ飴の美しい琥珀色と特徴的なフォルムを気軽に身につけて楽しめる商品となっている。【商品概要】■発売日：8月24日（月）10：00～（予定数量70個に達し次第販売終了） ■価格：11,000円（税込/送料込み11,800円) ■販売先：https://kanro.jp/products/15186689884528 ■セット内容：①カンロ飴×HARIO Lampwork Factory 70周年記念コラボピアス1点、②カンロ飴…8粒

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