六甲バター「ＱＢＢかたぬきチーズがサンリオとコラボ」

六甲バター（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は8月中旬より、サンリオのキャラクターとコラボした、「QBBかたぬきチーズ」のデザート商品「マイメロディ＆クロミ かたぬきチーズデザートいちご味」を発売する。「QBBかたぬきチーズ」は学校給食などで長らく提供されてきたQBBの名物商品のひとつ。給食以外にも、家庭用商品として様々なキャラクターの形のかたぬきチーズを販売されているが、現行シリーズ唯一となるデザート商品「マイメロディ＆クロミ かたぬきチーズデザートいちご味」は、2024年実施の社内アイデア募集で最優秀賞となった構想を基に商品開発がスタート。今回の発売に至ったという。いちご本来の爽やかで甘酸っぱい風味を楽しむことができ、1個（標準10g）あたりカルシウム34mgを配合。2種類のデザインが展開される。【商品概要】■商品名：マイメロディ＆クロミ かたぬきチーズデザートいちご味 ■内容量：30g ■希望小売価格：185円(税抜) ■賞味期間：180日 ■発売エリア：全国