エバラ食品「業務用麻辣湯の素」発売

エバラ食品工業（本社 : 神奈川県横浜市、代表取締役社長 : 森村剛士）は、9月4日より、業務用商品「麻辣湯の素」を全国で発売する。麻辣湯とは、薬膳スパイス香るスープに、野菜や肉、春雨など好みの具材を入れて煮込む、中国発祥の料理。今回発売する「麻辣湯の素」は、唐辛子・ショウガ・ニンニク・五香粉（ウーシャンフェン）・コショウ・コリアンダーなど15種類以上のスパイスをブレンドされており、豚と鶏のうまみを重ねたスープに、唐辛子と豆板醤（トウバンジャン）の辛味と花椒のしびれをほどよく効かせた、香辛料の風味豊かな味わいが特長。本品50ミリリットルをお湯または、がらスープ250ミリリットルで希釈するだけで、1人分の麻辣湯を作ることができ、本品1本で、約10人分に相当。ほどよい辛さに仕上げられているので、好みに合わせて辛味を足して調整することが可能だ。また、春雨を使用した麻辣湯やラーメンなどの麺メニューをはじめ、鍋料理の味付けやかけるたれとしても使用でき、さまざまなメニューにご活用できるという。