出前館「自律走行ロボットによるデリバリー実証」開始

出前館、京王ＳＣクリエイション、シブヤスタートアップス、の3社は、渋谷区笹塚エリアにおいて、Neubilityの自律走行ロボットを活用したフードデリバリー実証を8月24日〜9月30日の期間で実施する。フードデリバリーは、日常の食事を支える生活インフラのひとつとして定着し、利用シーンも多様化している、一方で、今後も安定的で利便性の高い配送サービスを提供していくためには、人による配送に加え、自律走行ロボットなど新たな配送手段の可能性を検証していくことも重要な課題となっている。本実証では、フィジカルAIベースのロボットサービス・スタートアップであるNeubilityの自律走行ロボット「Neubie」を活用し、京王クラウン街笹塚商店会に加盟している「カレーショップC&C 笹塚店」、フレンテ笹塚商店会に加盟している「ドトールコーヒーショップ フレンテ笹塚店」から、渋谷区内の周辺エリアに住民への商品の配送。3社は本実証を通じて、都市部における自律走行ロボットの運用可能性、飲食店・商業施設との連携、ユーザー体験、配送オペレーション上の課題を検証していくという。【実証概要】■実証内容：自律走行ロボットを活用したフードデリバリー配送の実証 ■実証エリア：東京都渋谷区笹塚エリア（笹塚駅を中心とした渋谷区内・配送範囲：対象店舗から最大半径約1km圏内を予定／半径300mから開始） ■実証期間：8月24日（月）9月30日（水）（予定） ■対象店舗： カレーショップC&C 笹塚店、ドトールコーヒーショップ フレンテ笹塚店 ■使用ロボット：Neubility製自律走行型ロボット「Neubie」 ■運用体制：自律走行ロボットの走行にあたっては、遠隔監視・運用体制を構築し、安全面に配慮しながら実施