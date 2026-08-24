日本ＳＳ「岡山やきとりフェス２０２６」開催

モスフードサービス、ＩＳＯ２２０００取得

モスフードサービスは、１０月１８日、公益財団法人日本適合性認定協会より、食品安全管理の国際規格ＩＳＯ２２０００認証を取得した。これに合わせ、工場から物流、店舗での商品づくり、顧客へ提供するまでの一連の…