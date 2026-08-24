日本ＳＳ「岡山やきとりフェス２０２６」開催

日清シスコは、アールグレイの華やかな香りを楽しめる新商品「ごろグラ 華やぐアールグレイ」を3月2日に全国で発売する。近年人気の“ヌン活”から着想を得た商品で、ザクザク食感のシリアル生地に、アールグレイ…
日本SSは、岡山やきとりフェス実行委員会が「岡山やきとりフェス2026」を2026年10月23～25日の3日間、岡山県倉敷市の倉敷マスカット球場イベント広場で開催すると発表した。
炭火で香ばしく焼き上げた焼き鳥をはじめ、各店が工夫を凝らしたメニューを提供。定番のもも、皮、砂ずり、ぼんじりなど、店舗ごとに異なる部位や味付け、焼き方を食べ比べできるほか、焼き鳥と相性の良いフードも楽しめる。出店店舗の情報は、公式Instagramで順次発表する。＜イベント概要＞イベント名：岡山やきとりフェス2026、開催日時：2026年10月23日17時～20時、24日11時～20時、25日11時～18時、会場：倉敷マスカット球場イベント広場、所在地：岡山県倉敷市中庄3250-1、入場料：無料、主催：岡山やきとりフェス実行委員会、公式Instagram：https://www.instagram.com/okayama_yakitori_fes