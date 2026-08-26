浅井乳業「韓国食品メーカーＨａｒｉｍが日本市場進出」

浅井乳業（所在地：大阪府堺市堺区、代表：代表取締役：西村元晴）は、韓国最大級の食品メーカーであるHarim Co., Ltd.（本社：韓国・全羅北道益山市）と、日本国内における正規代理店契約を締結。8月21日（金）、韓国において両社代表による調印式を挙行し、Harimブランドとして、日本市場で本格的に事業を展開することで合意した。Harimは1978年の創業以来、農場・工場・市場を一体運営する垂直統合モデルを韓国で初めて確立し、鶏肉をはじめとする食肉加工品・冷凍食品・惣菜など幅広い食品カテゴリを展開する韓国最大級の総合食品メーカー。アメリカ・中国をはじめとするグローバル市場にもすでに進出しており、今回の契約締結が日本初上陸となる。日本展開の方針は、NB商品については、Harimの既存商品を日本市場向けパッケージにリデザインして展開 、PB商品については、日本市場向けに独自開発したオリジナル商品を順次投入 の予定。ブランドサイトは、https://harimjapan.com（公開準備中）。