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📅 2026/08/26 執筆者：motoe
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亀田「ハッピーターン 大人がハマる香味スパイス」発売

亀田製菓（本社 : 新潟県新潟市、代表取締役社長 : 高木政紀）は、「35g ハッピーターン 大人がハマる香味スパイス」を9月7日から全国のコンビニエンスストアにて発売する。同商品は、8種類の香味スパイスを効かせた、大人のためのこだわりのハッピーターン。あのとまらない「ハッピーパウダー」に、相性ぴったりな8種類の香味スパイスをブレンド。スパイス感がしっかりありながらも辛すぎず、やみつきになる濃厚な味わいが特長。パッケージにもこだわり、黒を基調としたデザインを採用することで大人向け商品であることを分かりやすく表現したという。【商品概要】■商品名 : 35g ハッピーターン 大人がハマる香味スパイス ■発売日 :9月7日（月） ■価格（税抜）/（税込） : ノンプリントプライス（参考小売価格 130円前後 / 140円前後） ■ 販売地域 / 販売チャネル : 全国のコンビニエンスストア　（店舗により取り扱いのない場合あり）

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