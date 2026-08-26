日清食品「カップヌードルポイントプログラム」スタート

「食卓の品格」著者香川芳子（女子栄養大学学長）

昭和８年、東京・小石川の自宅でスタートした女子栄養大学は来年創業８０周年を迎える。同書では日本の高齢者問題点について、如何に介護すべき人が多いか指摘している。現在、１００歳以上の高齢者は５万人を超え、…