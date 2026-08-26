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📅 2026/08/26 執筆者：motoe
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日清食品「カップヌードルポイントプログラム」スタート

日清食品 (社長：安藤 徳隆) は、「カップヌードル」ブランドを対象とした「カップヌードル ポイントプログラム」を9月28日から実施する。1971年9月18日に誕生した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、今年で発売55周年を迎えるインスタントラーメンのNo.1ブランド。同企画は、発売55周年を記念し、「カップヌードル」史上初となる継続型のポイントプログラムとなり、「カップヌードル」ブランドの対象商品を1食買うごとに1ポイントが貯まり、貯めたポイントに応じて、オリジナル麻雀牌「日清牌」や「謎肉オットマン」、「パーティ&貸切ナイト付 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1日大満喫プラン」など、続々と登場する「カップヌードル」ならではのユニークな “リワード” に応募ができるという内容。また、累計ポイントに応じて会員ランクがアップし、ランクが上がるほど応募できる “リワード” の種類も広がるという。【プログラム概要】■プログラム名：「カップヌードル ポイントプログラム」(カプポ)■開始日時：9月28日(月) 10:00（ポイントは、8月31日(月) 10:00から貯めることが可能）■参加方法：対象商品のフタに印刷された二次元コードを読み込み、特設ページにアクセスの上、アカウントを登録。ポイントを貯めると、保有しているポイントに応じて “リワード” を選んで応募ができる。■対象商品：「カップヌードル」ブランドのレギュラーサイズ商品(カップヌードル、カレー、シーフードヌードル、チリトマトヌードル、欧風チーズカレー、味噌、担担、魚豚、パクチー香るトムヤムクン、シンガポール風ラクサ、14種のスパイス麻辣湯)■応募資格：日本国内在住の方■「カップヌードル ポイントプログラム」特設ページ：https://www.cupnoodle.jp/cupupo/（9月28日(月) 10:00公開予定）■問い合わせ先：「カップヌードル ポイントプログラム」事務局＜メールアドレス/cupupo@cp.nissin.com、受付時間/10:00 ～ 17:00 (土、日、祝日、年末年始を除く)＞

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