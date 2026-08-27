森永乳業「ホイップ製造を自動化するホイップの匠」提供

森永乳業は、職人によるクリームのホイップ技術をデータ化し、専用ミキサーの自動運転プログラムを活用して安定したホイップ製造を実現するサービス「ホイップの匠」を8月26日より提供を開始するとともに、専用サイト（https://whiptakumi.morinagamilk.co.jp）を同日14時より公開した。食品製造現場では、人手不足への対応に加え、熟練者が経験を通じて身につけた技術や感覚を、次の担い手へどのように継承していくかが課題となっているが、クリームのホイップ工程においても、製造する商品や条件に応じた調整が必要であり、目指す仕上がりを安定してつくるには、作業者の経験や感覚が求められている。「ホイップの匠」は、こうした課題の解決を目指し、職人が培ってきた経験や感覚が求められるクリームのホイップ技術をデータとして記録し、顧客や商品ごとに個別作成した自動運転プログラムによって、目指す仕上がりを専用ミキサーで再現するサービス。経験の程度にかかわらず、ボタン操作ひとつで、設定された条件に基づくクリームのホイップ製造を行える環境を提供することで、洋菓子をはじめとする食品製造現場における人手不足や技術継承、品質安定化などの課題解決を支援する。本サービスは、挑戦する組織風土の醸成と新たな事業の創出を目的に、2022年度より社員を対象として実施している新規事業創出プログラム「Mori“NEW”」の初年度に採択された事業案の一つ。同社が長年にわたり培ってきたクリームの研究開発の知見を活用し、愛工舎製作所との共創により事業化された。【サービス概要】■サービス名：ホイップの匠 ■サービス内容：クリームのホイップ製造を自動化する専用ミキサー向けの自動運転プログラムの提供 ■対象：クリームのホイップ工程を持つ食品製造事業者 ■展開エリア：全国 ■提供開始日：8月26日（水） ■利用条件：別途専用ミキサーが必要