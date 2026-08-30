山田養蜂場「グループ会社としてくらすわ設立」

山田養蜂場（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表取締役社長：山田英生）は、養命酒製造株式会社（本店：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中英雄）より「くらすわ」事業を承継し、2026年7月31日に山田養蜂場本社の完全子会社として「くらすわ」を設立した。養命酒製造が展開してきた「くらすわ」事業は、「広げる、すこやかなくらしの輪」をコンセプトに、自然素材を活かした高付加価値な食品や飲食サービスを提供してきたが、同社は、この「おいしい・たのしい・すこやか」という「くらすわ」の事業理念と、自然素材に対する強い想い、ならびに地域に根ざした店舗運営の想いに共鳴。健康食品や自然食品の事業分野に強みを持つ同社と、長野県および東京都内で豊かな「食」の魅力を発信してきた「くらすわ」が協業することで、双方の強みを活かした新商品の共同開発や出店戦略の強化を図り、消費者へさらなる「健やかな暮らし」を提案していくとしている。【会社概要】■社名：くらすわ ■所在地：長野県諏訪市湖岸通り３丁目1-30 ■資本金：1,000万円 ■代表者；代表取締役会長：山田英生（山田養蜂場代表取締役社長）、取締役社長：田中隆章（山田みつばち農園取締役社長） ■事業開始日：2026年7月31日 ■事業内容：ショップ事業、カフェ＆ベーカリー事業、レストラン事業 ■対象店舗：長野県内（3店舗）／諏訪本店、信毎メディアガーデン松本店、MIDORI長野店、東京都内（3店舗）／渋谷ヒカリエShinQs店、新宿タカシマヤ店、神保町店 ■従業員数：79名（2026年7月31日現在）