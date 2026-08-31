ファミマ×エバラ「黄金の味のファミチキ」登場

エバラ食品工業（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：森村剛士）は、ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）が開催するファミリーマート45周年企画「ファミマとコラボ祭」の商品「エバラ監修 ファミチキ（焼肉のたれ味）」を共同で開発。同商品を9月1日より全国のファミリーマートで発売する。「ファミマとコラボ祭」は、ファミリーマートが9月に創業45周年を迎えるにあたり、15企業とコラボレーションし、“いちばんおいしい”を目指した18種類の新商品を発売する取り組み。同商品は、エバラ食品工業の代表商品である「黄金の味 中辛」の味わいを再現したファミチキ。「黄金の味」の特長であるフルーティーな味わいを表現するため、両社で意見を交わしながら試作を重ねてファミチキ専用の「黄金の味」ベース調味料を開発。ファミチキのジューシーなおいしさと、「黄金の味」らしいフルーティーな甘みやコク、焼肉のたれ味ならではのやみつき感を再現することにこだわった商品となっている。【商品概要】■商品名：「エバラ監修 ファミチキ（焼肉のたれ味）」 ■発売日：9月1日（火） ■販売価格：239円（税抜）、258円（税込） ■発売地域：全国のファミリーマート 約16,400店（在庫がなくなり次第、販売を終了）