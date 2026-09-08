宝酒造「タカラノンアルサワー ぎゅぎゅぎゅ」新発売

宝酒造は、果実を皮までまるごとぎゅっと凝縮したようなノンアルコールチューハイブランド“タカラノンアルサワー「ぎゅぎゅぎゅ」”〈ピーチ〉、〈レモン〉、〈グレフル〉を、10月6日に全国で新発売する。近年、果汁系ノンアルコールチューハイ市場（果汁5％以上のもの）は伸長を続けており、各社から多種多様な商品が展開されているが、同社の調査では、果汁系ノンアルコールチューハイユーザーに、「果実感のあるノンアルコール飲料で気分転換したい」「贅沢な果実のおいしさを楽しみながら癒されたい」といったニーズがあることが判明。また、炭酸水やジュースではなく、「酔いたくはないけれど、お酒を飲んでいる時のような飲みごたえも楽しみたい」という声も寄せられた。一方で、市場には果汁10％以上のノンアルコールチューハイは多くなく、圧倒的な果実感とお酒らしい飲みごたえの両方を満たす商品は限られているのが現状。そうした背景を踏まえ、同社は、これらのニーズに応える商品として“タカラノンアルサワー「ぎゅぎゅぎゅ」”を開発。同商品は、果汁だけでなく、果実を皮までまるごとすりおろしたペーストを使用することで、香り・コク・ほろ苦さなど果実本来の濃厚なおいしさを堪能することができるほか、果汁10％以上を使用することで、圧倒的な果実感を実現。また、宝焼酎のうまみだけを抽出した「焼酎エキス」を使用することで、アルコール分0.00%でありながら、お酒のような飲みごたえを楽しむことができる。今回は、濃厚な甘さで癒されたい時は〈ピーチ〉、ほどよい酸味で気持ちを切り替えたい時は〈レモン〉、ちょっとオトナな苦味を味わいたい時は〈グレフル〉、など、その日の気分やシーンに合わせて気分転換ができる３フレーバーを展開。【商品概要】■商品名：タカラノンアルサワー「ぎゅぎゅぎゅ」①〈ピーチ〉②〈レモン〉③〈グレフル〉 ■品目：①11%桃果汁入り飲料(炭酸ガス入り)②10%レモン果汁入り飲料(炭酸ガス入り)③20%グレープフルーツ果汁入り飲料(炭酸ガス入り) ■アルコール分：0.00％(ノンアルコール) ■容量／容器：350ml／アルミニウム缶 ■参考小売価格：127円（消費税抜き） ■発売地域：全国 ■発売日：10月6日（火）