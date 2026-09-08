ＦＯＲＴＮＵＭ＆ＭＡＳＯＮ「ティースタンド」初出店　

イギリス・ロンドンに本店を構える総合高級食品ブランド「フォートナム・アンド・メイソン」は、9月16日に、東京駅エキナカ商業施設グランスタ東京「地下 丸の内改札内エリア」に、日本初となるテイクアウトスタイルのティースタンドを出店する。フォートナム・アンド・メイソン グランスタ東京店は、2026年1月より、エリア改装のためクローズしていたが、今回、装い新たにリニューアルオープン。新店は、フォートナム・アンド・メイソンのブランドの世界観を日常の中でより身近に感じることができる、グローサリー売場を併設したテイクアウトスタイルのティースタンドで、ティースタンド店舗は、日本初の出店となる。新たにオープンするフォートナム・アンド・メイソンのティースタンドは、ブランドカラーである「オー・デ・ニール」のカウンターが目印。過去から現代に変わらず引き継がれてきたホスピタリティーの精神はそのままに、テイクアウトスタイルの店舗にふさわしい、ラグジュアリーな印象と日常に寄り添う親しみやすさを同時に感じられる意匠。店内には、日常を豊かに彩ることをテーマに厳選した、ブランドのシグネチャーアイテムが並ぶ。グローサリー売場にはフォートナム・アンド・メイソンの誇る紅茶、ビスケット、ジャムやマーマレードなど、心のこもった贈り物や自分へのご褒美にもぴったりの品々が取り揃えられている。また、ティースタンドでは、ブランド自慢の味わいを気軽にお楽しみいただける、多彩なテイクアウトメニューをラインアップ。東京駅限定メニューとして、英国のアフタヌーンティーにおける伝統的な定番メニューをワンハンドで楽しめる「スコーンサンド」を開発。ドリンクでは、お好みに合わせて選べるミルクティーやブラックティー、ノンカフェインのハーブティーのほか、日本限定で紅茶とストロベリージャムを組み合わせたティーソーダ展開される予定だ。営業時間：平日・土 8:00～22:00／日・祝日 8:00～21:00（9月16日(水)は10:00オープン）