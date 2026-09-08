カバヤ食品「さくさくぱんだ」刷新

カバヤ食品は、発売30周年を迎えたチョコレートビスケット「さくさくぱんだ」をリニューアルし、9月15日から全国で順次発売する。ビスケットの主原料を小麦粉から米粉に変更し、焙煎玄米を加えることで、軽やかな食感と米由来の自然な甘さ、香ばしさを実現した。小麦粉を使わないグルテンフリーの商品となる。チョコレートも再設計し、ミルクとしあわせパックには塩、いちごにはフリーズドライいちごを加えた。＜商品情報＞商品名：さくさくぱんだ ミルク、さくさくぱんだ いちご／発売日・販売場所：2026年9月15日に全国のコンビニエンスストア、10月6日に全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売／内容量：各47g／価格：オープン価格▽商品名：さくさくぱんだ しあわせパック／発売日：2026年10月6日／販売場所：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど／内容量：102g（17g×6袋）／価格：オープン価格