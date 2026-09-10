トップに戻る
📅 2026/09/10 執筆者：motoe
トップに戻る

ポッカ「普段の生活習慣・健康意識に関するアンケート」

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市）は、2026年4月に全国の40～60代男女10,000名を対象とした「普段の生活習慣・健康意識に関するアンケート」を実施した。同調査の結果、「高血圧／血圧が高め」を健康診断または人間ドックで指摘された「血圧ケア関心層」の96.1%が血圧ケアの必要性を感じている一方、半数以上が特定の食品・飲料を毎日摂り続けることや、減塩などの食事管理を「面倒」と感じていることが判明。また、血圧ケア関心層の約4人に1人が「水・白湯を飲む」ことをほぼ毎日の習慣にしていることも明らかになったという。【調査概要】■調査名：普段の生活習慣・健康意識に関するアンケート ■調査方法：インターネット調査 ■調査期間：2026年4月10日（金）～4月20日（月） ■調査対象：全国の40～60代男女 10,000名（うち、血圧ケア関心層 2,177名） ■調査結果詳細：https://www.pokkasapporo-fb.jp/company/news/release/260910_01.html

記事シェア：

関連記事

アサヒ「未来のレモンサワー／マーケティング大賞」受賞

アサヒビール（本社：東京、社長：松山一雄）が販売する「未来のレモンサワー」が、日本マーケティング協会主催「第17回 日本マーケティング大賞」で最高賞となるグランプリを受賞した。「日本マーケティング大賞…

フードボイス記事ニュース

松屋、北海道旭川市に初進出

松屋フーズは、北海道・旭川駅買物公園通りに、旭川市に第１号店となる「松屋」買物公園通店（旭川市２条通８丁目左１号）を１１月２５日１１時にオープンする。「松屋」は全国に８００店舗以上出店しており、北海道…

フードボイス記事ニュース

ミニストップ「佐藤錦のさくらんぼパフェ」発売

ミニストップは今が旬のさくらんぼ佐藤錦を使用したオリジナルカップデザート「佐藤錦のさくらんぼパフェ」を６月２５日～７月１２日までの期間限定で発売している。高級さくらんぼとして名高い佐藤錦をもっと手軽に…