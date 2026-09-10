ポッカ「普段の生活習慣・健康意識に関するアンケート」

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市）は、2026年4月に全国の40～60代男女10,000名を対象とした「普段の生活習慣・健康意識に関するアンケート」を実施した。同調査の結果、「高血圧／血圧が高め」を健康診断または人間ドックで指摘された「血圧ケア関心層」の96.1%が血圧ケアの必要性を感じている一方、半数以上が特定の食品・飲料を毎日摂り続けることや、減塩などの食事管理を「面倒」と感じていることが判明。また、血圧ケア関心層の約4人に1人が「水・白湯を飲む」ことをほぼ毎日の習慣にしていることも明らかになったという。【調査概要】■調査名：普段の生活習慣・健康意識に関するアンケート ■調査方法：インターネット調査 ■調査期間：2026年4月10日（金）～4月20日（月） ■調査対象：全国の40～60代男女 10,000名（うち、血圧ケア関心層 2,177名） ■調査結果詳細：https://www.pokkasapporo-fb.jp/company/news/release/260910_01.html