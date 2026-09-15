ＴＯＦＲＯＭタワー「うどん専門店谷やＴＯＫＹＯ」開店

９月７日、東京駅前にパブリックアートプロジェクト「TOFROM八重洲タワー」(地上51階､地下4階)が竣工、その１階スペースにうどん専門店｢谷やTOKYO｣（女将：中川美紀)がオープンした。主なメニューはかしわ天うどん（１４００円税込み）、ぶっかけうどんなどで、毎朝、職人が足で生地を踏み込む朝踏仕込が特徴。また、打ち立て、切り立て、湯がきたての自家製麺にいりこ･昆布･鰹節で出汁をとるという本格派。同店は２０１０年、手打ちの讃岐うどんをコンセブトに日本橋人形町で創業、以来、本格的な讃岐うどんとして人気を集めている。TOFROM TAWSU TOWER(東京都中央区八重洲1-6-1)、営業時間11:00から22;00。最寄駅は東京駅八重洲北口、または東京メトロ日本橋駅。電話03-6910-8688、TOFROM八重洲タワーには他に地下1階から3階まで約50店のカフェ､レスラトンが出店している。