かっぱ寿司「ホーチミンにベトナム１号店」オープン

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、カッパ・クリエイトのグループ会社であるカッパ・クリエイトベトナムを通じて、ベトナム・ホーチミン市北部の、ベカメックス東急が運営する商業施設「Hikari」において、ベトナム1号店となる「かっぱ寿司 Hikari店」を9月24日にオープンする。今回の出店は、かっぱ寿司にとってベトナム初出店となり、東南アジアではインドネシアに続く2カ国目の展開となる。同店は、和モダンな空間で家族での食事から会食まで幅広いシーンで利用できる日本食レストランで、寿司を中心に、天ぷらや鍋料理など日本の食文化を感じられるメニューを提供。また、店内での天ぷら調理や魚の解体ショーなど、食事だけでなく日本ならではの食体験も提供し、現地の人に寿司文化の魅力を届けていきたいとしている。【店舗概要】■名称：Kappa Sushi Hikari ■所在地：商業施設「Hikari」内（Ly Thai To Street, Binh Duong ward, Ho Chi Minh City, Vietnam） ■店舗面積：274㎡ ■席数：116席（カウンター席、テーブル席、個室） ■営業時間：11:00～14:30／17:00～22:00 ■定休日：なし ■主なメニュー（予定）：■寿司：19,000 VND～/一貫、食べ放題プラン：550,000 VND～/人 ■開業時期：9月24日 ■運営会社：カッパ・クリエイトベトナム