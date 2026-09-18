明治「ザバスから初の子供向けプロテイン飲料」登場

明治（代表取締役社長：八尾文二郎）は、国内売上No.1のプロテインドリンクブランド「ザバス」より、日本初となるジュニア向けプロテイン飲料「ザバス ジュニアPROTEIN 脂肪0 チョコバナナ風味」を9月29日から全国で発売する。同商品は、1本でたんぱく質12gを配合し、成長期に必要なカルシウム500mg、鉄4.5mgに加え、ビタミンD、ビタミンB6も手軽に摂取できる飲料タイプのプロテイン。スポーツに励む小学校高学年から中学生くらいまでのジュニア世代にとって、日々の食事に加え、練習後などに必要な栄養を手軽に補給することも大切なため、同社では「ザバス」ブランドから、スポーツジュニアのカラダづくりをサポートする、日本初のジュニア向けのプロテイン飲料を開発。子どもに人気のチョコバナナ風味で、子どもが進んで飲みたくなるおいしさにもこだわり、運動を頑張った後のご褒美としてはもちろん、朝食時やおやつ・間食時にもおいしく飲むことができる。常温保存可能な200mlの飲み切りサイズを採用し、持ち運びや保存のしやすさにも配慮されており、スポーツに励むジュニア世代の、手軽でおいしい栄養補給をサポートするという。希望小売価格：189円（税込）。