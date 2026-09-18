キリン「ジャパニーズウイスキー富士」に１２年熟成商品

キリンビール（社長：堀口英樹）は、キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所で製造する、「キリン シングルグレーンジャパニーズウイスキー 富士 12年」を、10月より英国とフランス、11月より米国と国内の空港免税店にて先行発売する。近年、ジャパニーズウイスキーは世界的な需要拡大が続き、品質や個性を備えたプレミアム商品への注目が高まっており、同社は、世界的に高い評価を獲得している「キリン ジャパニーズウイスキー 富士ブランドの新たな象徴として同商品を先行発売するとしている。商品は、富士御殿場蒸溜所が誇る3タイプのグレーン原酒をブレンドした、特別なシングルグレーンジャパニーズウイスキーで、「富士」ならではの多彩なグレーンウイスキーの個々の熟成のピークを見極め、特長が華開いた原酒を厳選。これらを丁寧にブレンドすることで、熟した果実を思わせる華やかな香りと澄んだ甘み、気品ある味わいを実現した。富士の麓で半世紀以上にわたり磨き続けてきた多彩な原酒づくりとブレンド技術を体現した一本となる。なお、同商品の日本国内での発売は27年以降を予定している。【商品概要】■商品名：キリン シングルグレーンジャパニーズウイスキー 富士 12年■発売日・発売地域：①10月・英国、フランス、②11月・米国、国内の空港免税店■容量・容器：700mlびん■価格：オープン価格■アルコール分：48％ （ノンチルフィルタード）■酒税区分：ウイスキー■原産国：日本■製造場所：キリンディスティラリー 富士御殿場蒸溜所