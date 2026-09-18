カルビー「グループ初の内定者家族向けセミナー」開催

カルビー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原信）は、9月14日に「2027年度入社予定内定者 ご家族向けセミナー」を開催した。昨今、就職先の選択において、保護者が企業の事業内容や働き方への理解を深めることの重要性が高まっており、このことに対し、企業には本人とその家族の双方に、安心して入社を迎えてもらうためのコミュニケーションが求められている。そのような中、カルビーでは、同社への入社を志し、複数回の選考過程を経て内定に至った内定者及びその保護者においても、入社後の働き方やキャリア形成について期待とともにさまざまな不安があると考え、保護者に、同社の事業内容や将来性、人財育成の考え方、働く環境について理解を深めてもらうことで、内定者が安心して入社を迎えられる環境づくりを目的に、本年度より「入社予定内定者 ご家族向けセミナー」の開催を決定、家族とのコミュニケーションを通じて相互理解を深めることで、内定者の新たな一歩を後押しし、「全員活躍」の実現につなげていくことにしたという。特に製造部門で働く社員については、勤務形態やキャリア形成に関する疑問や不安を持つケースも少なくなく、当日は実際の働き方や育成方針について具体的に紹介。カルビーグループは、「2035ビジョン」の実現に向け、「全員活躍」を人財戦略の柱に掲げており、社員一人ひとりが、強みを発揮しながら成長できる環境づくりを進めているが、内定者のご家族向けセミナーの開催は、カルビーグループとして初めての取り組みとなる。なお、今後は2027年1月頃に、就職活動を開始する学生を持つ保護者の方への説明会も実施する予定だ。