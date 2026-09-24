「第６３回　２０２６麺産業展 ～そば・うどん～」開催

東京都 麺類協同組合(理事長:田中秀樹)は9月16日･17日、「2026麺産業展 ～そば・うどん～」を東京都立産業貿易センター浜松町館展示室5階で開催した。同展は麺類飲食店の最新情報･製品･技術を紹介するもので、今回、第63回目を迎える。 出展社は蕎麦粉･小麦粉部門8社､鰹節部門3社､食品･調味料部門5社､食品総合卸4社､酒･飲類部門4社､漆器･陶器･蕎麦道具部門4社､機械･厨房機器部門2社､製麺機部門2社､建築･設計･部門2社の計34社。今回の特別企画は東京の有名蕎麦店の「利きつゆコーナー」で、計20軒のつゆの中から3種類を選んで利きつゆする、というもの。同業他社のつゆを同じ膳に並べる機会はほとんどないため、入場者は関心をもって参加していた。参加店は神田やぶそば（千代田区）､神田尾張屋､神田まつや､神田錦町更科､浅野屋本店、更科堀井（港区）､虎ノ門砂場､芝大門更科布屋、中央区の茅場町長寿庵、上野やぶそば（台東区）、入新井愛知屋（大田区）、越後屋（北区）、滝乃家本店（荒川区）、更科ゆたか（葛飾区）、柿の木坂更科小岩店（江戸川区）、そば処田中屋（杉並区）、蕎楽（世田谷区）、清庵（府中市）、北野増田屋（八王子市）、玉川屋総本店（青梅市）計20軒。社本奉彦(しゃもとともひこ)副理事長は「今年は東京の蕎麦店、来年は関東の蕎麦店に拡大して行きたい」と抱負を述べた。企業の出展ブースではキッコーマン・ヒゲタ醤油などが濃口醤油を合わせたつゆの提案、鈴廣では12㎜と15㎜どちらの板わさが美味しいかなどのイベントが行われた。某製粉会社では「これからの蕎麦粉の要望はより多様化する。粗挽きでありながらメッシュは細かくなど、きめ細かい対応が必要」と語っていた。主催者の田中秀樹理事長は「伝統食の蕎麦を作る、また食べるには、蕎麦というものを知ることが必要。そのためにこうした産業展にもっと足を運んでほしい」と語った。2027年は9月15日･16日開催予定。