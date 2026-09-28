セブン「明治ミルクチョコレートとのコラボ商品」発売

セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、1926年に誕生し、今年で100周年を迎える「明治ミルクチョコレート」とコラボしたスイーツとパンを、9月29日からセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。今回、発売されるのは、電子レンジで少しあたためると、中から濃厚なチョコレートがとろ～りと溢れ出す「あたためておいしい 濃厚フォンダンショコラ」（税込270円）、チョコレートガナッシュクリームとチョコレートのホイップクリーム、パリパリ食感のチョコレートの違いが楽しめるどら焼「ショコラづくしのもちっと生どら焼」（税込248.40円）、チョコレートを練り込んだ生地を何層にも折り重ねて焼き上げ、外側はサクサクとした軽い歯ざわりのデニッシュパンに仕立てた「チョコホイップデニッシュ」（税込246.24円）、ドーナツ生地にチョコレートを練り込み、外側にもミルクチョコレートをコーティング。さらに、ブロック状のチョコレートをトッピングした「チョコづくめのケーキドーナツ」（税込192.24円）の4品で、「明治ミルクチョコレート」ならではのカカオとミルクの風味を活かし、洋菓子・和菓子・パンと組み合わせたラインアップを用意。寒さが増して濃厚なチョコレートが恋しくなるこの季節に、今だけの特別な味わいをぜひ楽しんでほしいと同社。