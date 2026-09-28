メルシャン「クックパッドマート」にメスタシリーズ出品

メルシャンは、クックパッドが運営する生鮮食品EC「クックパッドマート」に、オーガニックワイン「メスタ テンプラニーリョ オーガニック」、「メスタ ベルデホ オーガニック」を初出品し、9月6日より「クッ…