ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は、10月6日より、洋酒チョコレート市場売上No.1の「ラミー」と、「バッカス」を冬季限定で発売する。みずみずしい特製ラムレーズンと生チョコレートをとじ込めた絶妙のハーモニーと豊かな香りが楽しめる「ラミー」とブランデーの中でも高級な芳醇な風味を誇るコニャックを、口どけまろやかなミルクチョコレートで包んだ一粒タイプの「バッカス」は、毎年「ラミバの季節が来た！」などと心待ちにしているファンも多い商品。ラミーのこだわりである「ラムレーズン」のレーズンには、ふくよかでみずみずしい「サルタナレーズン」が使用されており、開発当初はラミーのレーズンの種類を決めるだけにも 1 年かけたという、このこだわりのレーズンは毎年ラミーに合うように仕込まれている。また、バッカスに使われているブランデーも 1 種類ではなく、複数の種類をブレンドして、チョコレートに合わせるのに最適を目指した香りや味わいになるオリジナルのブランデーで作られている。ラミー、バッカスともに発売 60 年を超えた今こそ、改めてこの時期ならではの味わいをチョコレートとお酒の絶妙なハーモニーで、優雅な気分と贅沢な時間を楽しんでほしいと同社。オープン価格＜想定小売価格 356 円前後(税込)＞