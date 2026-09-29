明治「ザバスがＺ世代との参加型プロモーション」開始

明治（本社：東京都中央区）が展開するスポーツ栄養ブランド「ザバス」は、プロテインユーザーのさらなる拡大を目指し、若年層の発想力を生かした「参加型プロモーション」を推進しているが、その一環として、総合エンタテインメントスクール「EXPG STUDIO」（以下、EXPG）とオフィシャルパートナー契約を締結。共にプロテインの魅力をより多くの方々へ届けていくため、。若年層のエネルギッシュな拡散力や発想力を生かしたプロモーションを通じて、夢に向かって挑戦し、カラダづくりに取り組むすべての方々を応援することをめざしている。その取組の一つとして、今回、Z世代を中心に日常的に楽しまれている、「TikTok」と「ダンス」を掛け合わせTikTokダンス動画コンテスト「EXPG × ザバス TikTok Dance Contest」を10月1日より開催することを決定。同コンテストでは、国内EXPG公認TikTok（チームまたはアカウント）が「ザバス プロテインバー」をテーマに、それぞれの個性を生かしたオリジナルダンス動画を制作・投稿を募集。再生回数などをもとに競い合い、優勝チームは「ザバス」の新しいWEB動画への出演が予定されているという。【EXPG×ザバス TikTok Dance Contest概要】■企画名称：EXPG×ザバス TikTok Dance Contest■テーマ：ザバス プロテインバー■開催期間：10月1日（木）0:00～10月14日（水）23:59 ■参加アカウント：国内EXPG公認TikTokアカウント ■企画内容：各アカウントがテーマ商品をモチーフにしたオリジナルダンス動画を制作・投稿 ■評価：再生回数およびダンスパフォーマンスなどを総合的に評価 ■表彰：優勝チームをザバスWEB動画へ起用予定 ■使用楽曲：CIRRA「Ready, steady, glow!」 ■特設サイト：https://expg.jp/tiktok-dance-contest-2026/