キリン「氷結®ｍｏｔｔａｉｎａｉ プルーン」発売

明治乳業は2010年11月22日より、「明治エッセル スーパーカップ メープルクッキー」を全国発売する。この度、発売する「明治エッセル スーパーカップ メープルクッキー」は、エッセルシリーズでは初めて…
キリンビール（社長：堀口英樹）は、果実のフードロス削減・農家支援につながる「キリン 氷結®mottainai（以下、氷結®mottainai）」シリーズより、「キリン 氷結®mottainai プルーン（期間限定）」（350ml缶・500ml缶）を10月27日に全国で期間限定発売する。誕生以来、“果実のみずみずしいスッキリとしたおいしさ”を届てきた「キリン 氷結®（以下、氷結®）」にとって、果実は欠かせない存在。一方で、気候変動の影響などから、規格外果実が増加するなど、果実農家が直面する課題はますます多くなっているのが現状。「氷結®mottainai」シリーズは、規格外果実を「モッタイナイ果実」として活用し、おいしいチューハイにして消費者に届けることで、果実のフードロス削減への貢献を目指すとともに、日本の果実農家支援のため、商品の売り上げの一部の寄附も行っている。今回発売する「キリン 氷結®mottainai プルーン（期間限定）」は、甘酸っぱくてジューシーな味わいが特長の北海道余市産プルーンの規格外果実を使用し、北海道余市産プルーン約35万個分に当たる約13.4tの果実のフードロス削減を目指すという。【商品概要】■商品名：「キリン 氷結®mottainai プルーン（期間限定）」 ■発売日：10月27日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶■価格：オープン価格■アルコール度数：5％■純アルコール量：350ml缶：14g、500ml缶：20g■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場、キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）