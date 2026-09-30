キリン「氷結®ｍｏｔｔａｉｎａｉ プルーン」発売

西友「２０１１ ギフト・キャンペーン 夏ギフ党」結党

西友は２０１１ 夏ギフト・キャンペーンを盛り上げるため、西友「夏ギフ党」を結党、ギフト一箱、明るい未来をキャッチフレーズに、夏ギフ党の五十嵐 五十郎が、テレビＣＭ、店内ポスター、チラシ、ホームページな…