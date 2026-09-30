明治×ＴＯＰＰＡＮ「ブルガリアヨーグルト容器」回収

明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾文二郎）とTOPPAN（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野口晴彦）は、横浜市内のイオンリテールが運営する総合スーパー「イオン」・「イオンスタイル」とイオンフードスタイルが運営するスーパーマーケット「イオンフードスタイル」の計13店舗にて、「明治ブルガリアヨーグルトLB81（400g）」シリーズ4種の紙カップを回収する取り組みを10月1日から11月30日まで実施する。サーキュラーエコノミーへの移行が世界的に求められ、紙製の容器包装のリサイクル推進が注目されている中、紙製の容器包装において牛乳パックは以前からリサイクルされてきたが、ヨーグルトなどに使われる紙カップは牛乳パックとは異なる防水加工がされていることや、内容物が付着していることなどから、リサイクルが進んでいなかったのが現状だった。「明治ブルガリアヨーグルト」は発売当初から紙容器を採用し、明治とTOPPANは、循環型社会の実現に向け、使用済み紙カップの資源循環という社会課題の解決への取り組みとして、2025年5月からは明治の本社、関西支社、関西工場の3拠点にて「明治ブルガリアヨーグルト」の紙カップ回収を実施。2025年10月からは近畿圏を中心にスーパーマーケットを展開する万代とともに、兵庫、大阪、奈良の9店舗にて紙カップの回収からリサイクルまでの実証を実施。今回、紙製容器の資源循環への意識を全国に広めるべく、関東圏での新たな取り組みとして、横浜市内のイオンリテールおよびイオンフードスタイルの店舗において、同取り組みを実施を決定したという。なお、同取り組みで回収した紙カップは、オリジナルグッズへ再製品化し、2027年3月19日（金）から9月26日（日）まで開催される「2027年国際園芸博覧会」（GREEN×EXPO 2027）の明治グループパビリオン「ORAGA VILLAGE 未来のふるさと」で販売される予定だ。【回収概要】■実施期間：10月1日（木）～11月30日（月） ■実施対象：対象商品の購入者 ■回収場所：横浜市内イオンリテール・イオンフードスタイル計13店舗（イオン横浜新吉田店、イオン金沢シーサイド店、イオン駒岡店、イオンスタイル戸塚店、イオンスタイル横浜瀬谷店、イオンスタイル天王町店、イオンスタイル横浜高田店、イオンスタイル東神奈川店、イオン本牧店、イオンスタイル三ツ境店、イオンスタイル東戸塚店、イオン金沢八景店、イオンフードスタイル横浜西口店） ■回収方法：店頭の専用回収BOXにて、各家庭で洗浄済みのカップを回収 ■回収対象：明治ブルガリアヨーグルトLB81（400g）シリーズ4種（明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン、明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン脂肪0、明治ブルガリアヨーグルトLB81カルシウムと鉄分、明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーンHOME MADE STORY）