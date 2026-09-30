ＪＡ全農×ぐるなび「ご当地おにぎりグランプリ」開催

アヲハタ「パウチタイプのＦＲＵＩＴ ＳＴＡＮＤ」発売

アヲハタ(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：山本範雄)は、みずみずしい大きな果肉と果汁が一体となった、新しいフルーツ加工品「アヲハタ ＦＲＵＩＴ ＳＴＡＮＤ」の4品を新発売する。器になるパウチにスプ…