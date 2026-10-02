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📅 2026/10/02 執筆者：編集部
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手話で珈琲をオーダー「ｓｈｕｗａ²　ｃａｆｆｅｅ」

手話で珈琲やジュースをオーダーできる「shuwa²　caffee」(シュワシュワ)が伊藤忠商事東京本社カフェエリア内にオープンした。同店はろう者と健常者が共に等しく生きる社会を、コンセプトに伊藤忠ユニダスが初出店した障害者支援ショップ。店内にあるサイネージパネルをタッチするだけで、注文した商品がカウンターに届き、この間、全く無言。そのため呉発注や対人トラブルが防げるのが特徴。外食産業など人手不足のなか注目されるシステム。畔上明社長は「ろう者と健常者が共に働ける職場づくりを目指しています。shuwa²　caffeeは人材活用に貢献します」と説明。同社は１９８７年から障害者と健常者が共に等しく働きける環境づくりをコンセプトに障害者支援事業を行ってきてり、これまでランドリーサービスやプリントサービスなどを立ち上げている。発表会には伊藤忠商事石井敬太社長が出席「すべての従業員が豊かに働ける事業の構築が使命、伊藤忠商事らしい新たな一歩を踏み出します」と挨拶した。

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