全国商工会連合会「ニッポン全国物産展」開催

全国商工会連合会は11月20～22日、東京・池袋サンシャインシティで「ニッポン全国物産展2026」を開催する。38回目となる今回は、全47都道府県から200者以上が出展予定。地域の名産品やソウルフードが集まる「都道府県ご当地フードコート」のほか、「酒ズキ横丁」「スイーツセレクト」などを展開する。被災地域の商品や事業者を紹介する「未来へつなぐ復興マルシェ」や、スイーツを有料試食できる「ひとくちセレクト」も実施予定。全店舗で主要なキャッシュレス決済を初めて導入するが、二次元コード決済は対象外となる。公式アンバサダーには元宝塚歌劇団花組の飛龍つかさを迎え、日替わりゲストによるトークショーも行う。＜イベント情報＞名称：ニッポン全国物産展2026開催日：2026年11月20～22日時間：10～19時（最終日は18時まで）会場：池袋サンシャインシティ展示ホールA・B（東京都豊島区東池袋3-1）入場料：無料主催：全国商工会連合会