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📅 2026/10/09 執筆者：shirai
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カルビー「ア・ラ・ポテト」産地限定４種発売

カルビーは10月19日、北海道の4つのJAと連携した「ア・ラ・ポテト」4種類を数量限定で発売する。各JAの生産者が育てた新じゃがを使い、原料の産地を特定した商品。JAめむろの「スイートコーン味」、JAきたみらいの「玉ねぎ醤油味」、JA幕別町の「オニオンコンソメ味」、JAびほろの「バターと醤油味」を展開する。昨年発売した産地応援商品の第2弾で、厚切りの「ア・ラ・ポテト」としては初の取り組み。新じゃがの味わいとザクッとした食感に、コーンのクリーミーなコクや玉ねぎのうま味などを組み合わせた。公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」とアンテナショップ「カルビープラス」でも販売する。 ＜商品情報＞ 商品名：ア・ラ・ポテト スイートコーン味／玉ねぎ醤油味／オニオンコンソメ味／バターと醤油味 内容量：各57g 価格：オープン価格（想定価格各190円前後、税込） 発売日：2026年10月19日 販売地域：スイートコーン味は全国、玉ねぎ醤油味は北海道・東北・関東甲信・新潟県・静岡県、オニオンコンソメ味は北海道・愛知県・岐阜県・三重県・北陸3県・近畿、バターと醤油味は北海道・中国・四国・九州・沖縄県 販売数量：数量限定、なくなり次第終了

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