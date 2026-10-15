ＵＣＣ「座っている人展」開催、調査結果公表

UCC上島珈琲は10月3、4日、東京・渋谷で「渋谷で座っている人展」を開催し、「UCC TOTONOU by BLACK 無糖 PET500ml」を計7,680本配布した。渋谷ヒカリエと渋谷センター街の2会場で、待ち合わせや仕事の休憩など、座って過ごす場面を人による展示で再現。日常の体を動かしていない時間に目を向ける機会を設けた。来場者アンケートでは、1日に座るなどして過ごす時間が5時間以上との回答が77.1％、健康への影響を感じながらも座り続けることがあるとの回答が85.8％だった。また、座っている時間にできる手軽な健康習慣を取り入れたいとの回答は90.7％に上った。 ＜調査情報＞ 調査期間：2026年10月3、4日 調査対象：イベント来場者 調査方法：会場アンケート 回答数：座って過ごす時間の設問4,404件、健康への影響を感じながら座り続ける設問4,754件、健康習慣への意向の設問717件 ＜イベント情報＞ 名称：渋谷で座っている人展 ～クスッと笑える“SIT”uation集めました～ 開催日：2026年10月3、4日 会場：渋谷ヒカリエ、渋谷センター街 L STREET 配布商品：UCC TOTONOU by BLACK 無糖 PET500ml 配布数：2日間で計7,680本