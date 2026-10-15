ＳＶＢ「ジャパンホップフェスト」詳細発表

スプリングバレーブルワリーは11月7、8日、東京・代官山の直営店で開く「クラフトビール ジャパンホップ フェスト2026 in SVB東京」の詳細を発表した。全国18ブルワリーによる、日本産ホップを使ったクラフトビールを最大20種用意する。「JAPAN SESSION」をテーマに、ネオ・エモーションと連携した職人が握る寿司や、和太鼓、エレクトーン、津軽三味線などの演奏を展開。生産者や醸造家のトーク、3種類のホップを嗅ぎ比べる体験も行う。会場限定醸造の「フレッシュホップ ～最優秀圃場IBUKI～」も発売する。 ＜イベント情報＞ 名称：クラフトビール ジャパンホップ フェスト2026 in SVB東京 開催日：2026年11月7、8日 時間：両日とも11～13時30分、14時30分～17時、18～20時30分の3部入替制 会場：スプリングバレーブルワリー東京（東京都渋谷区代官山町13-1、ログロード代官山内） 事前予約定員：各回約130人 事前予約料金：3,800円（税込、入場料・寿司5貫・飲食用500円券4枚付き） 当日料金：2,500円（税込、入場料・飲食用500円券4枚付き） 予約方法：イープラス 備考：当日券は予約状況により販売を制限する場合あり ＜関連フェア情報＞ 名称：日本産ホップと秋の味覚フェア 開催期間：2026年11月9～30日 内容：秋の食材を使った料理と、日本産ホップなどを使ったビールの飲み比べセットを提供