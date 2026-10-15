エスビー「神田カレーグランプリ決定戦」に特設ブース

亀田製菓「手軽にロカボ５Ｍｉｘ」ファミマ限定発売

亀田製菓は、「22g 手軽にロカボ5Mix」を、11月2日から全国のファミリーマートにて発売する。同商品は、糖質10g以下で糖質制限中も手軽にロカボできるミックスナッツ。糖質が少なくても満足感を感じら…