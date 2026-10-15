エスビー「神田カレーグランプリ決定戦」に特設ブース

亀田製菓は、「22g 手軽にロカボ5Mix」を、11月2日から全国のファミリーマートにて発売する。同商品は、糖質10g以下で糖質制限中も手軽にロカボできるミックスナッツ。糖質が少なくても満足感を感じら…
エスビー食品が協賛している「神田カレーグランプリ」の決定戦が10月31日・11月1日に開催される。同企画は、400店以上のカレー提供店が集まる“カレーの街”東京・神田地区で開催される日本最大級のカレーイベントで、グランプリ決定戦では、予選のファン投票で選ばれた20店舗が集結し、来場者の投票によって今年のグランプリが決定するというもの。同社では、この「神田カレーグランプリ2026 グランプリ決定戦」に合わせて、「カレー粉ってなんだろう？」をテーマとした特設ブースを出展する。特設ブースでは、「カレー粉ってなんだろう？」をテーマに、カレー粉を構成するスパイスやハーブの魅力に触れられるコンテンツを展開。会場には、「スパイス＆ハーブ図鑑」の大型パネルや、スパイス＆ハーブシリーズの香り見本を設置。それぞれの特徴や香りの違いが楽しめるほか、毎年好評を博している「オリジナルカレー粉ブレンド体験」も、今年は抽選制で実施。7種類のスパイスとハーブを組み合わせ、世界にひとつだけのオリジナルカレー粉を作ることができる。 さらに、今年はスパイスやハーブをモチーフにしたバルーンフォトスポットを設置される予定。【開催概要】■開催日：10月31日（土）11：00～19：00、11月1日（日）11：00～17：00■会場：東京都千代田区神田小川町・小川広場■公式サイト：https://kanda-curry.com/■「オリジナルカレー粉ブレンド体験」の参加方法：抽選券配布時間に特設ブースで抽選券を受け取る。各回につき、1名につき1枚限り。当選人数は60名。（第1回：抽選券配布/11：00～11：10・体験時間/11：20～12：00、第2回：抽選券配布/11：10～12：10・体験時間/12：20～13：00、第3回：抽選券配布/12：10～13：10・体験時間/13：20～14：00、第4回：抽選券配布/13：10～14：10・体験時間/14：20～15：00、第5回：抽選券配布/14：10～15：10・体験時間/15：20～16：00）