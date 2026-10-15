森永乳業「ピノ 香り湧き立つカフェラテ」復刻

森永乳業は、ロングセラーブランド「ピノ」シリーズから、「ピノ 香り湧き立つカフェラテ」を10月26日より全国にて期間限定で発売する。「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめ、ひとつぶ食べると笑顔になれるひとくちアイスのロングセラーブランドで、2026年10月に発売50周年を迎えた。今回、再発売される同商品は、2021年から2025年に発売した「ピノ」の期間限定フレーバー商品の中で、リピート率No.1を獲得した人気フレーバー。2023年の発売時には、「定番化してほしい」「買いだめするほど好きだったので、販売終了したときはとても悲しかった」など、再販を待ち望むお声を多く寄せられていた。そこで今回、ピノ発売50周年の節目に、消費者からの要望に応え、期間限定で再発売が決定したという。同商品は、口や喉を通して感じる香りである「レトロネーザル・アロマ（口中香）」に着目して開発された商品で、ひとつぶ食べると、コロンビアスプレモとエチオピアモカ、こだわり抜いた2種類のコーヒーエキスによって、口の中いっぱいにコーヒーの香りが湧き立つ、本格的なカフェラテの味わいが楽しめるのが特長。コロンビアスプレモとエチオピアモカは焙煎度合いを変えるこだわりのほか、73：27の割合でブレンドしており、この比率が、クセがなく程よく苦味のあるオーソドックスでなじみ深いコーヒーでありながらも、ほのかに酸味も感じられる絶妙なバランスのコーヒー風味を表現されている商品となっている。内容量：60ml（6粒）、希望小売価格：190円（税別）。