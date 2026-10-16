ネスレ日本「海上ラウンド輸送」明治と開始

ネスレ日本と明治は10月19日から、関東と関西を結ぶ海上輸送を共同で開始する。関東から関西へ明治の粉ミルク製品を、関西から関東へネスレ日本の飲料製品を運ぶ「ラウンド輸送」を導入し、空荷での走行を減らす。海上区間はトレーラーのみを船で運ぶ方式を採用し、ドライバーの長距離運転や拘束時間を削減する。トラック輸送のみの場合と比べ、年間のCO₂排出量を約56％削減できる見込み。当初は月1往復から始め、週1往復へ順次拡大する。両社は運用実績を踏まえ、他のルートや地域への展開も検討する。 ＜取り組み情報＞ 開始日：明治の関東発は2026年10月19日、ネスレ日本の関西発は10月22日 輸送製品：明治ほほえみなどの粉ミルク製品、ネスカフェ ゴールドブレンドなどの飲料製品 往路：明治野田倉庫から千葉港を経由し、明治西日本MDCへ輸送 復路：ネスレ日本尼崎MDCから堺泉北港を経由し、野田物流センターへ輸送 輸送手配：郵船ロジスティクス