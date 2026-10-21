キリン「午後の紅茶」冬の限定店を３都市展開

ロッテ「凍らせておいしいチョコパイ」発売

ロッテは7月2日より、「-8℃以下がおいしいチョコパイ＜アイスガトーショコラ 甘酸っぱいベリー仕立て＞個売り」を発売する。同商品は夏に食べることを考慮し、冷凍してー８℃以下で食べることを想定したチョコ…