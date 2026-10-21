キリン「午後の紅茶」冬の限定店を３都市展開

ロッテは7月2日より、「-8℃以下がおいしいチョコパイ＜アイスガトーショコラ 甘酸っぱいベリー仕立て＞個売り」を発売する。同商品は夏に食べることを考慮し、冷凍してー８℃以下で食べることを想定したチョコ…
キリンビバレッジは11月20日から順次、「午後の紅茶」の限定ショップを横浜、名古屋、仙台のクリスマスマーケットに出店する。昨年の横浜での好評を受け、今年は3都市へ拡大する。人気の「メリーホワイトミルクティー」やチャイに、新作のピスタチオとベリーのミルクティーなどを加え、ドリンク6品を展開。厳選した紅茶パウダーを使うプレッツェル、チュロス、ドーナツも販売する。新デザインのオリジナルマグカップは、ドリンクとのセットで数量限定販売する。＜イベント情報＞横浜：2026年11月20日～12月25日、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク。入場料500円から、一部無料エリアあり名古屋：12月4～25日、久屋大通公園エディオン久屋広場・エンゼル広場。入場無料仙台：12月4～25日、錦町公園。原則入場無料、12月11～13日・18～20日・24日・25日は協力金が必要＜メニュー情報＞メリーホワイトミルクティー：1,100円ホリデーミルクティー〈ピスタチオ＆ベリー〉：1,000円ウィンターチャイ〈ジンジャー＆スパイス〉：1,000円バタースコッチミルクティー〈塩キャラメル仕立て〉：900円エルダーフラワー香るホットレモンティー：800円アマレット香るホットミルクティー：800円ミルクティープレッツェル：1個900円アールグレイ香るティーチュロス：1本700円アールグレイ香るりんごのドーナツ：3個600円マグカップ付きへの変更：ドリンク価格に900円追加備考：価格は全て税込。商品はなくなり次第終了