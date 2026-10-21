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📅 2026/10/21 執筆者：shirai
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北杜市「浅尾ダイコンまつり」１１月開催

北杜市浅尾ダイコンまつり実行委員会は11月3日、山梨県北杜市のハイジの村クララ館芝生広場などで「第40回北杜市浅尾ダイコンまつり」を開催する。茅ヶ岳の麓の火山灰土で育ち、あくが少なくやわらかい浅尾ダイコンの魅力を伝える催し。事前予約制のダイコン抜き体験では、参加者に渡す袋に入る分を持ち帰れる。メイン会場では地元小学生の踊りや太鼓、音楽演奏、高校生の書道、青空市場なども予定する。北杜市が後援する。＜イベント情報＞名称：第40回北杜市浅尾ダイコンまつり開催日時：2026年11月3日9～14時メイン会場：ハイジの村クララ館芝生広場（山梨県北杜市明野町浅尾5259-950）＜収穫体験情報＞会場：北杜市明野町浅尾特設会場（同5379）開始時間：9時、10時、11時定員：各回400人・400袋参加費：1袋1,500円申込締切：2026年10月26日17時、定員に達し次第終了申込方法：市の案内ページまたは電話予約問い合わせ：055-235-7666備考：空きがあれば当日申込可能。運搬用の台車などの持参を推奨

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