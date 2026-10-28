カバヤ食品「タフグミ 爆粒クランチ」期間限定製品

カバヤ食品は、「タフグミ」ブランドから、期間限定製品「タフグミ 爆粒クランチ」を11月10日より全国のコンビニエンスストアで、12月8日より全国のスーパーマーケット・ドラッグストア等で発売する。 「タフグミ」」ブランドは、“噛むほどウマい、この弾力。”というブランドコピーが表す通り、「噛みごこちの良い高弾力食感」「大粒」「サワーパウダーの刺激」が生み出す“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”が支持され、昨年度の売上が同社の製品ブランドとして初めて100億円を突破し、主力製品「タフグミ」は3年連続でグミ市場単品売上金額No.1を獲得している。今回発売される『タフグミ 爆粒クランチ』は、どこから噛んでも同じ弾力が感じられるキューブ型の「タフグミ」の表面に大粒の“ザクザクサワーパウダー”を付与した、ザクザク×高弾力食感が特長。“ザクザクサワーパウダー”を初採用して今年6月に発売した『タフグミ クールクランチ』には、「味覚触覚を刺激するユニークなグミで食べていて楽しい」、「噛んで楽しいグミの最強版」といった好評の声が多く寄せられたことから、その第2弾となる同商品は、噛んだ瞬間に“ザクッ”と響く快感食感、1袋で2つの味わいが楽しめる2種フレーバー（マスカット＆ヨーグルトスカッシュ）仕様となっている。内容量：80g、価格：オーブン。