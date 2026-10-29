亀田「亀田の柿の種ミルク&ホワイトチョコレート」発売

亀田製菓（本社 : 新潟県新潟市、代表取締役社長 : 高木政紀）は、明治（本社 : 東京都中央区、代表取締役社長 : 八尾 文二郎）との共同開発品「70g 亀田の柿の種 ミルク&ホワイトチョコレート」を11月9日から11月下旬までの期間限定で、全国のスーパーマーケットにて発売する。2015年より毎年冬季限定で発売している同商品は、亀田の柿の種に明治のオリジナルチョコレートをたっぷりとかけ、カリッと甘じょっぱい味わいに仕上げた冬の人気商品。カカオとミルクのコク深い味わいが広がる「ミルクチョコレート」と、あとひく濃厚なミルク感が特長の「ホワイトチョコレート」でそれぞれコーティングした2種の柿の種が同じ割合でミックスされており、職人がチョコレートの状態に常に目を配りながら何層にも重ね、均一にコーティングされるよう、丁寧に仕上げられた商品となっている。ノンプリントプライス＜参考小売価格： 345円前後（税込）＞