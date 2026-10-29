キリン「新オウンドメディア ＫＩＲＩＮＫ」公開

ハウス食品「ＧＡＢＡＮハーブリッチブレンド」発売

ハウス食品は、汎用シーズニング「ＧＡＢＡＮハーブリッチブレンド」を、2月8日からスーパーなどで発売する。同商品は7種類のハーブと岩塩をブレンドした調味料で、豊かな香りと旨味が料理の味を引き立たせるのが…