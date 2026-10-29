キリン「新オウンドメディア ＫＩＲＩＮＫ」公開

ハウス食品は、汎用シーズニング「ＧＡＢＡＮハーブリッチブレンド」を、2月8日からスーパーなどで発売する。同商品は7種類のハーブと岩塩をブレンドした調味料で、豊かな香りと旨味が料理の味を引き立たせるのが…
キリンホールディングス（社長COO：南方健志）は、10月28日よりキリングループの新たなオウンドメディア「KIRINK（キリンク）」を公開した。同グループでは、これまでも、さまざまなオウンドメディアを通じて、グループの多様な取り組みや挑戦を、その背景とともに発信してきが、今回新たに公開された「KIRINK」は、そうしたストーリー型コンテンツを一つのメディアに集約し、より多くの方に届けるために立ち上げられたもの。また、「KIRINK」では、オウンドメディアとインターナルコミュニケーションを一体で捉え、社内外を問わず共感が広がるメディアを目指し、社内で生まれた挑戦を社外へ届け、そこで得られた共感や評価が、従業員の誇りにつながり新たな挑戦を後押し。そんな「ミラー効果」を通じて、社内外の好循環を生み出し、さらに日本語・英語の2言語で発信することで、その輪を日本だけに閉じず世界へと広げていくとしている。メディア名の6文字目に加わった「K」は、次のKIRINの頭文字。キリングループの未来につながる兆しであり、まだ形になっていない可能性を表現。「次のキリン」を探りながら挑戦を繰り返す姿や、新しいコト・モノが芽吹く瞬間を余すことなく伝えていきたいという想いを「KIRINK」という名前に込めたという。 主な連載コンテンツとしては、経営トップがキリンの目指す未来を語る「From Leaders」をはじめ、多様なゲストとの対話から未来への問いを考える「キリンの宿題」、研究者の想いや挑戦を通じて「新しい」のタネを探る「新しいが生まれる現場」など、多彩な連載の展開を予定。経営から現場まで、さまざまな視点からキリングループの現在と未来を伝えていくとしている。●KIRINK（キリンク）URL：https://media.kirinholdings.com